Ağrı'da damperi açık kalan tır kemere çarptı

- Ağrı'da, damperi açık kalan bir tır kemere çarptı ve maddi hasar oluştu.
- Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
- Soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesi sanayi bölgesinde seyir halinde olan tırın damperi henüz belirlenemeyen nedenle açık kaldı.
Durumu fark etmeyen sürücü, kemeri geçmek isterken aracın damperi kemere çarptı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle kemerde ve tırda maddi hasar oluştu.
Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.