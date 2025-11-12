Abone ol: Google News

Ağrı'da damperi açık kalan tır kemere çarptı

Ağrı'da damperi açık kalan tırın çarptığı kemerde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 22:44
  • Ağrı'da, damperi açık kalan bir tır kemere çarptı ve maddi hasar oluştu.
  • Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
  • Soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesi sanayi bölgesinde seyir halinde olan tırın damperi henüz belirlenemeyen nedenle açık kaldı.

Durumu fark etmeyen sürücü, kemeri geçmek isterken aracın damperi kemere çarptı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle kemerde ve tırda maddi hasar oluştu.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

