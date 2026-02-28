İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde bölgedeki tansiyonu yükselten gelişmeler yaşandı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.

TAHRAN DAHİL ÇOK SAYIDA KENT VURULDU

Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İran ise misilleme olarak bölgedeki ABD askeri varlıklarını hedef aldı.

Açıklamalara göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırıları düzenlendi.

Katar yönetimi, kendi hava sahasında iki İran füzesinin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattığını açıkladı.

Başkent Abu Dabi’de güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

DUBAİ DE HEDEF OLDU

Abu Dabi’nin yanı sıra BAE’nin turistik kenti Dubai’de de ABD üssünün İran İHA'ları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan bir noktanın alevlere teslim olduğu görüldü.

Kentte farklı birkaç nokta daha İHA'ların hedefi oldu.

Bir otelin isabet aldığı anlarsa Dubai'de bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Akşam saatlerinde genellikle yoğun olan Dubai trafiğinin saldırılar sonrası tamamen felç oldu.

Hava sahası kapandığı için de, kentten ayrılmak isteyenler de kıpırdayamaz halde.