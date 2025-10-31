Ağrı'da dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

761 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, operasyonda toplam 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ağrı Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

"SADECE ÜLKEMİZ DEĞİL, TÜM İNSANLIK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.