Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

5 kişi ve bir bebek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden bir kadın araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.