Ağrı'da hayvan otlatmaya gitmişti: Elektrik akımına kapıldı

Hayvan otlattığı sırada elektrik akımına kapılan yaşlı adam, Erzurum'da tedaviye alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Memduh Kaya, hayvan otlattığı sırada, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma uğradı.

AYAK TABANLARI PATLADI

Yaralanan Kaya'nın ayak tabanları patladı. Yardımına koşan çocukları Kaya'yı, Patnos Devlet Hastanesi’ne götürdü. Memduh Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Tedavisi süren Memduh Kaya, elinden giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını söyledi.

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"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Cehennemi yaşadığını ifade eden Kaya, "Çocuklarımla birlikte koyunları otlatıyorduk. Direği kırık yüksek gerilim hattının altından geçtim. Ben o hatta elektrik yok biliyordum. Yer yağmur nedeniyle ıslaktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım.

Vücudumda büyük bir ağrı hissettim. Yardımıma gelen çocuklarım beni Patnos'a götürdü. Ayaklarımın altı patlamıştı. Akıma kapılmamla birlikte elektrik kesildi. Kesilmese perişan olurdum. Çocuğum bana dediği, baba elektrik seni çarptıktan sonra şimşek gibi gitti" dedi.



