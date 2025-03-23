Ağrı'da hurdacıda patlama: 1 ölü

AA & Ensonhaber

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde, bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından iş yerinde çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

AĞIR YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

Patlamada ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K., ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.