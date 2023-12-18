Aksaray'da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı

DHA
Aksaray merkez Büyük Bölcek Mahallesi'nde 17 yaşındaki Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y., kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi.
Saldırganlar aranıyor
Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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