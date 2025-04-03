İHA
Aksaray'dan Ankara yönüne seyreden B.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Hastanede yapılan sağlık kontrolünde, sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, sürücü hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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