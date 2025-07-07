Aksaray'da bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, saat 09.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.
Yakup Gül ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Patlamada Gül ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.