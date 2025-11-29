Aksaray'da erkek arkadaşının görüştüğü kadını bıçakladı

- Aksaray’da Fatma Nur Y., erkek arkadaşının görüştüğü Hatice Nur B.’yi bıçakla yaraladı.
- Hatice Nur B. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
- Fatma Nur Y. polis tarafından yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray’ın Pamucak Mahallesi 903. Sokak’ta, 18 yaşındaki Fatma Nur Y., sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşının başka biriyle görüştüğünü öğrendi.
Yeni sevgilinin Hatice Nur B. (18) olduğunu öğrenen genç kadın, iddiaya göre ertesi gece sokakta karşılaştığı Hatice Nur B.’ye bacağından bıçakla saldırdı.
MAHALLELİ İHBAR ETTİ, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kavga seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Hatice Nur B.’yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polis ekipleri, kaçan Fatma Nur Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.