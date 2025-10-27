Aksaray'da hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da hastaneye giden doktor 37 yaşındaki Abdulkadir B. yönetimindeki otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan 57 yaşındaki Behzat K. idaresindeki ambulans, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu.

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personelleri Müjde C. ile Aliye K., Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. ile Hakan G. ve çocukları H.M.G. ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.