Aksaray'da kaza sonrası can derdini unuttu: Yüzüm çok mu kötü? Aksaray'da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralı, kendisine müdahale eden sağlık görevlilerine, "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İHA

Aksaray'da Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde seyreden Y.I. (42) idaresindeki hafif ticari araç, sağ ön tarafından F.Ç. (27) yönetimindeki kamyonun kasasının sol tarafına arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın önü hurdaya dönerken sağ ön koltukta yolcu olarak bulunan C.Y.A. (28) araç içinde sıkıştı

Feryat eden yaralıya ilk müdahale diğer araç sürücülerinden geldi.

Vatandaşlar yaralı sürücünün sıkışan bacağını kurtarmaya çalışırken yaralı zaman zaman büyük acı yaşadı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Araçtayken müdahale edildi

Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi araç içinde yaptı

Damar yolu açılıp serum bağlanan yaralı kamyonet içinde zaman zaman feryat ederek yardım istedi.

Sağlık ekipleri yaralının bilincinin açık kalması için sürekli olarak sohbet edip sorular sorarken yaralı C.Y.A., bir ara acısını unutup sağlık ekiplerine, "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu.

Sıkıştığı yerden çıkarıldı

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralı şahıs yarım saat süren kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Araç içerisinden çıkartılan sürücü bu sırada kollarıyla aracın üzerinden tutunarak, "Beni biriniz kucağınıza alın" diye yardım istedi.

Önce sedyeye ardından da ambulansa taşınan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ve kamyonet sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)