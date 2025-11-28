Aksaray’da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında dükkanlar zarar gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıkımın gece yarısı yapılması olası can kaybının önüne geçti...

Aksaray'ın Minarecik Mahallesi bulunan eski TEDAŞ iş merkezi yıkımında facianın eşiğinden dönüldü.

Aksaray Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına karar verilen binada gece yarısı yıkım çalışması yapıldı.

BİNADAN KOPAN MOLOZLAR DÜKKANLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kontrolsüz olarak yapılan yıkım esnasında düşen büyük beton parçaları ve molozlar yıkılan binanın karşısında bulunan 3 ayrı dükkanın üzerine düştü.

Dükkanlarda maddi hasar oluşurken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yıkımın gece olması büyük bir faciayı önlerken, polis ekipleri yıkım yerinde inceleme yaptı.

Dükkanların üzerine düşen moloz parçaları yıkım ekiplerince temizlenirken, oluşan hasarın Aksaray Belediyesi tarafından karşılanması bekleniyor.