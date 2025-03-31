Aksaray’da küfürleşme kavgasında 2 kişi yaralandı

DHA

Aksaray merkez Ereğlikapı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında Emirhan K. (20) ile Ersin O. (24) arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada Emirhan K., bıçakla Ersin O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ersin O. da bıçakla Emirhan K.'yi boyun ve elinden yaraladı.

Parktakiler durumu sağlık ve polise bildirdi.

DURUMU AĞIR

Ersin O., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Emirhan K. ise şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ersin O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.