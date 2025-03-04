Aksaray'da polisin firari hükümlüyle imtihanı

İHA

Aksaray'da polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

İstihbari çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan Y.E.'nin üzerinde yoğunlaşıldı.

Ekipler kısa süre sonra şüphelinin, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen müstakil eve yönelik takip başlattı.

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte Y.E. isimli şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon için düğmeye bastı.

ÇATIYA ÇIKTI

Operasyon anında polislerin geldiğini fark eden Y.E., müstakil evin balkonundan hemen yanında bulunan kilerin çatısına çıkarak kaçmak isterken, polis ekipleriyle şahıs arasında diyaloglar yaşandı.

"10 SENE YATTIM, BİR DAHA YATAMAM"

Polis ekiplerinin teslim olması için ikna çabalarına, teslim olmayacağını belirterek karşılık veren Y.E., "10 sene yattım, gelme ağabey öldürürüm kendimi. Ben bir daha yatamam." dedi.

Polis ekiplerince müstakil evin etrafı tamamen sarılırken kaçamayacağını anlayan Y.E., ekiplere teslim oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.