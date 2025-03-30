Aksaray'da şeker toplamaya çıkan çocuk sulama kanalında can verdi

AA & Ensonhaber
Aksaray merkez Çimeliyeniköy'de şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, yolda yürürken sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek suda arama başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan’ın cansız bedeni bulundu.
Cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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