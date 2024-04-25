Aksaray'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Aksaray merkez Fatih Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Atakan K. (22) idaresindeki otomobil, virajı alamayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kontrolden çıkması sonucu refüje çıkarak önce takla attı, sonra karşı şeride geçti.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ciddi

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)