Aksaray'daki kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

İHA

Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde akşam saatlerinde medyana gelen olayda, yürekler ağızlara geldi.

Olayda, otogar kavşağında Ö.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, önünde seyreden M.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

1 YARALI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. isimli kadın yaralandı.

Diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.