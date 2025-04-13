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Akyurt'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Akyurt'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü Akyurt ilçesinde İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil ile karşı istikametten gelen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.