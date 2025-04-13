İHA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkiinde seyreden bir otomobil, karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından kazanın etkisiyle takla atan otomobilin içinde sıkışan A.K. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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