Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Merzifon ilçesinde mahkum taşıyan midibüsün de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 23 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 13:34
  • Amasya'da otomobil, tır ve mahkum taşıyan midibüsün karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.
  • Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.
  • Kazada yaralanan 12 mahkum, nakil araçlarıyla yeni illere gönderildi.

Amasya-Samsun kara yolu Merzifon Kayadüzü mevkisinde bir otomobil, yeni araç taşıyan bir tır ve içinde mahkumların olduğu midibüs çarpıştı.

Kazada 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoför yaralandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

12 MAHKUM NAKİLLERİ YAPILAN İLLERE GÖNDERİLDİ

Yaralılar, bu sabah taburcu edildi. 12 mahkum, tahsis edilen araçla nakilleri yapılan illere gönderildi. 

