Amasya'da 6 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

- Amasya'da cezaevinde 6 mahkum yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Mahkumlar jandarma eşliğinde ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve 4'ü taburcu edildi.
- Vali, 2 mahkumun tedavisinin sürdüğünü ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.
Mahkumlar, jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.