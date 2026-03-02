İran Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 'saldırılara karşılık vermemesi' gerektiği yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Arakçi, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanı'na, 'Başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz" diye konuştu.

Saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiğine dair sorusuna Arakçi, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı ancak bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi" şeklinde yanıt verdi.

"TRUMP'I KIŞKIRTTILAR"

İran'ın saldırılara karşılık verme hızının 2025'te İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştakinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Yani ordumuz yerinde. Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta 12 günlük savaşa kıyasla nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar. Ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar ve bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar ve bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler.