Amasya'da cezaevinden çıkıp, eşini öldürdü

Amasya'nın Beyazıtpaşa Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Yunus Köse, 30 yaşındaki eşi Kader Köse ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Köse, tabancayla eşini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Seslerin duyulması üzerine mahalleye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içindeki kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI"

Yeğeninin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığını anlatan amca Hüseyin Köse, "Cezaevinden çıkmıştı. 2 gün olmuş. Annesini arayıp haklarını helal etmelerini istemiş. Başka bir şey bilmiyorum." diye konuştu.

Yakınları da morgun önünde gözyaşı döktü.