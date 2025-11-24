Amasya’da evi yanan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi’nde Kayış ailesine ait iki katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer odalara ve çatı kısmına sıçramadan söndürüldü.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Yangını canını zor kurtararak izleyen Yüksel Kayış, üzüntüsünü gözyaşlarıyla gösterdi. Mahalle sakinleri endişeli bakışlarla alevleri takip ederken, can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.