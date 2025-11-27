Abone ol: Google News

Amasya'da feci kaza kamerada: 1 ölü

Amasya'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 23:12
  • Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
  • Durumu ağır olan R.D. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya'nın Suluova ilçesi Çeltek Mahallesi'nde R.D. yönetimindeki otomobil, E.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlardaki A.G.K. ve D.K. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

