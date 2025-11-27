Amasya'da feci kaza kamerada: 1 ölü

- Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Durumu ağır olan R.D. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Amasya'nın Suluova ilçesi Çeltek Mahallesi'nde R.D. yönetimindeki otomobil, E.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve araçlardaki A.G.K. ve D.K. yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.