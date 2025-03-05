Amasya'da yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı

İHA

Amasya'da gerçekleşen kazada, Erdal S.'nin kullandığı 06 BU 2180 plakalı araç, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı. Olay anında çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri, hemen yardıma koşarak yaralı kadına müdahale etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

62 yaşındaki Nurcihan A., olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.