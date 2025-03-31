Amasya'daki kazada 2 otomobil çarpıştı

İHA
Amasya'nın Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkiinde meydana gelen kazada, H.P. (56) yönetimindeki otomobil, tek yönlü yolda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı.
Bunun üzerine karşı şeritten gelen M.E.'nin (37) kullandığı otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü M.E. ile otomobildeki eşi K.E. (36) ve 2 yaşındaki çocukları A.T.E. yaralandı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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