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DHA

Ankara'da kan donduran cinayet...

Kent merkezinde yaşayan Selma Yalçın, 7 gün önce eşi İsmail Kara ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşandı.

Kendine sıfırdan bir hayat kurmaya çalışan Yalçın, bir ev tuttu ve dün akşam yeni yuvasına taşındı.

ESKİ KARISINI BIÇAKLADI

Yalçın'ın taşındığı adresi öğrenen eski eş İsmail Kara da Yalçın evde olduğu sırada adrese geldi.

İsmail Kara ile Yalçın arasında bir tartışma çıktı.

Eski eş, çıkan tartışmada Selma Yalçın'ı bıçaklayarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selma Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Selma Yalçın'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

"YAKIŞMADI KIZIM"

Ahi Mesud Söğüt Camisi'ndeki cenazede güçlükle ayakta duran baba Recep Yalçın, "Yakışmadı kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Namazın ardından Yalçın'ın cenazesi, Elvankent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOCUĞUM EŞYALARININ AMBALAJINI BİLE AÇAMADI"

Selma Yalçın'ın babası Recep Yalçın, kızının kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Çocuğuma ev tuttum. 1 hafta olmadan eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Kendini öldürseydi. Benim çocuğumdan ne istedi? Benim çocuğum sana ne yaptı? Kendin ettin, kendin buldun; kendin batırdın. Kumar oynadı, 4 milyon para verdi. Çocuğuma iftiralar attı. Allah'ından bulsun. Devletime güveniyorum, devletim onu dışarı çıkarmayacak. İnşallah cenazesi çıkacak." dedi.

Recep Yalçın, kızının yeni taşındığı ev için aldığı eşyaların dün geldiğini ve henüz ambalajlarını bile açmadığını söyledi.

KUMAR OYNAMAYA DEVAM EDİNCE BOŞANMIŞ

Diğer yandan İsmail Kara'nın evli oldukları dönemde sanal kumar oynadığı, borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Selma Yalçın'a şiddet uyguladığı iddia edildi.

Yalçın'ın bu yüzden evden ayrıldığı ve boşanma davası açtığı belirtildi. İsmail Kara'nın, bir daha kumar oynayamayacağını söyleyerek eşini ikna ettiği ancak tekrar kumar oynamaya devam ettiği ve Selma Yalçın'ın 2 çocuğunu alarak evden ayrıldığı ve 11 Şubat'ta çiftin boşandığı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İsmail Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.