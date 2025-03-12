DHA
Ankara'da 64 yaşındaki tacizci, genç kızın soğuk kanlılığı sayesinde anında yakalandı..
Saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana gelen olayda E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.
19 yaşındaki E.G., 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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