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Ankara'da 19 yaşındaki genç kız tacizcisini yakaladı

Ankara'da 19 yaşındaki genç kız tacizcisini yakaladı Ankara'da 19 yaşındaki E.G. caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp, polise teslim etti.