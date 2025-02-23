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İHA

Ankara'nın Mamak ilçesi Hürel Mahallesi'nde 22 katlı bir binanın 18. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, dumandan etkilenen bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.