Ankara'da 22 yaşındaki Beyzanur'un katili tutuklandı Tartıştığı 22 yaşındaki kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı tabancayla vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Bir genç kadın daha sevgilisi tarafından katledildi...

Beyzanur Kaya, 19 Ekim akşamı sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu ile yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla vurularak öldürüldü.

Kaya ve Akoğlu 3 yıldır birlikteydi.

Beyzanur Kaya ve sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu arasında Ankara Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan evde tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akoğlu, 22 yaşındaki sevgilisine evdeki tabancayla ateş etti.

Genç kızın katili tutuklandı

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken katil sevgili, polis tarafından göz altına alındı.

Akoğlu, bugün çıkarıldığı hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklandı.

Kendini savundu: Boğuşurken silah patladı

Emniyetteki ifadesinde, silahı önce Beyzanur'un eline aldığını ve boğuşma sırasında yanlışlıkla patladığını ileri süren şüpheli, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı.

Akoğlu, ''kadına karşı kasten öldürme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)