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İHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğrudan satışı yasak olan yılan zehrini temin ederek piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı’nda operasyon düzenlendi.

ARAÇTA KOBRA YILANI ZEHİRLERİ BULUNDU

Şüphelilerin aracı durdurularak arama yapıldı.

Yapılan incelemede, piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.