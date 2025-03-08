İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğrudan satışı yasak olan yılan zehrini temin ederek piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı’nda operasyon düzenlendi.
ARAÇTA KOBRA YILANI ZEHİRLERİ BULUNDU
Şüphelilerin aracı durdurularak arama yapıldı.
Yapılan incelemede, piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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