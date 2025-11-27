Ankara'da adliye çıkışında taraflar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı

- Ankara Adliyesi önünde çocuk mahkemesindeki taraflar arasında kavga çıktı.
- Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı, 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde çocuk mahkemesindeki davanın tarafları arasında duruşma sırasında tartışma çıktı.
Taraflar duruşmadan çıktıktan sonra adliye binası önünde kavga etmeye başladı.
5 YARALI
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve Cavit D. bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.
DURUMLARI AĞIR
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.