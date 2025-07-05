Ankara'da araba çarpan kedi, hayata tutundu

Ankara'da aracın çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki kedi, sokaktan geçen pilot emniyet müdürü Osman Ergün Çetin, tarafından veterinere götürüldü.

Omurga ve kalçasında kırıklar meydana gelen, iç kanama geçiren kedi, tedaviye alındı.

'Hamsi' ismi verilen kedi, 2 aylık medikal tedavi, pasif egzersizler, lazer terapi, elektro terapi, manyetik alan terapi ve manuel terapi ile hayata tutundu.

'"SAHİPLENDİRİLMESİ PLANLANIYOR"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, Hamsi'ye çarpan sürücünün kaçtığını, sokaktan geçen hayvansever pilot emniyet müdürü Osman Ergün Çetin, tarafından fark edilerek merkeze getirildiğini söyledi.

Denli, "Hamsi’nin genel durumu ilk geldiğinde kötüydü. Solunum ve iç kanaması mevcuttu. Hayata döndürdük fakat omurga ve kalçasında kırıklar olduğu için yürüme engeli ve tuvaletinde sorunlar yaşamaya başladı. Hamsi, travmaya bağlı olarak çok ciddi bir agresyon gösteriyordu.

Zamanla önce bize alıştı. Daha sonrasında tedavileri ve ilaçları uygulandı. Sonra bir fizik tedavi sürecine girdik. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede de mezun oldu." ifadelerini kullandı.

"GİDECEK YERİ YOK"

Hamsi’nin geçici bir yuvada kaldığını belirten Denli, "Hamsi, mezun oldu ama sokak hayvanı olduğu için şu an gidecek bir yeri yok. Sokakta bulan kişi şimdilik aldı ve bakıyor. O arada da isteyen ömürlük bir yuvası olursa da iyi bir aileye sahiplendirilmesi planlanıyor. Artık dışarıda yapamaz. Çünkü tekrar bir travmada tekrar engelli kalma ihtimali var." dedi.