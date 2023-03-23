Ankara'da cinsel istismar sanığı, avukata tehdit ve hakaretten de ceza aldı 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayınladığı suçlamalarından toplam 51 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığa, mağdurun avukatına tehdit ve hakaretten de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA

Avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Ankara’nın Haymana ilçesinde 16 yaşındaki müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Ardından 20 yaşındaki sanık Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti.

İddianame hazırlanana kadar tehditlerini sürdürdü

Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrar 10'a yakın suç duyurusunda bulundu.

Suç duyuruları üzerine gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayıp mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti.

Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerine devam etti.

İstismardan 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Tehditler üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

Tutuklanma talebi reddedilen Altun, geçen yıl 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı.

Emre Kara daha sonra, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve müstehcenlik', 'şantaj' suçlarından Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, mağdurun avukatına hakaret ve tehditlerde bulunan sanık Kara hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, S.K.'ye cinsel istismar suçundan yargılanması devam ederken Emre Kara'nın mağdur vekili olan Altun'u arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi.

Kara'nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Ankara 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kara, bugünkü duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemeye dilekçe sunan Kara, avukat Altun'a karşı işlenen suçlarda kullanılan telefonun kendisine ait olmadığını ve telefon sahibinin annesi olduğunu iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Avukata yaptığı cezasız kalmadı

Ardından kararını açıklamaya mahkeme, sanık Kara'ya, 'Kamu görevlisine kamu görevini yaptırmaya direnme' suçundan 3 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 1 yıl 6 olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Duruşma sonrasında konuşan avukat İrem Esra Kömürcü Altun'un avukatı Özge Genç, "Müvekkilim, dava sürecinde sanığın saldırısına maruz kaldı. Bu karar hem mesleğini icra eden bir avukat, hem de bir kadın avukat olarak önemli bir karar. Sanığın işlediği suçlar cezasız kalmadı." dedi.