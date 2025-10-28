Abone ol: Google News

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 08:32
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı
  • Ankara'da DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen 13 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
  • Şüphelilerin yakalanması için emniyet ekipleri arama işlemlerine devam ediyor.

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmanın düğmesine basıldı.

13 GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin, 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

3. Sayfa Haberleri