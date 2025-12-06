Ankara'da devrilen kamyonda çok sayıda hayvan telef oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Polatlı ilçesi ile İğciler yolu arasında ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BCD 630 plakalı kamyon, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun bir anda yan yatması sonucu çevrede panik yaşandı.

HAYVANLAR TELEF OLDU, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yol güvenliği sağlanırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.