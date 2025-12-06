Abone ol: Google News

Mersin'de kelepçeli firari, arbede ortasında kaçtı

Mersin’de firari olarak aranan N.H. gözaltına alınırken çıkan arbede sırasında kaçtı. Kelepçeli halde kaçan şahıs, polis ekiplerinin hızlı takibiyle kısa süre sonra tekrar yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 22:28
  • Mersin'de firari N.H., gözaltına alınırken çıkan arbede sırasında kelepçeli halde kaçtı.
  • Polis ekiplerinin hızlı takibiyle kısa sürede yeniden yakalandı.
  • Arbede sırasında polise mukavemet eden şahsın yakınları hakkında da işlem yapıldı.

Mersin’de polis ekipleri, firari olarak aranan N.H.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında polisle şahsın yakınları arasında arbede yaşandı. Kelepçe takıldığı sırada yakınların polise mukavemet göstermesi üzerine bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

KELEPÇELİ HALDE KAÇTI

Yaşanan kargaşadan faydalanan N.H., polis otosuna bindirilmeden önce kaçmayı başardı. Kelepçeli halde kaçan firari için ekipler hızla takip başlattı. Kısa süren kovalamacanın ardından N.H. yeniden yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSE DİRENEN YAKINLARI HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Polise mukavemet ettikleri tespit edilen şüphelinin yakınları hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Arbede anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

