Sakarya'da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü 3 yaralı

Pamukova’nın Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki kamyonet ile H.G. idaresindeki panelvan henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüler ile panelvanda bulunan E.Y.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

ARĞI YARALI KADINİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmada ağır yaralanan Zeynep Yaldız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaldız’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.