AA & Ensonhaber
Ankara'nın Sincna ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir reklam panosu akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi.
Durakta bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz, reklam panosunun altında kaldı.
Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla götürüldü
Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Sağanağa dışarıda yakalananlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.
Yoğun yağış ve yıldırım düşmesi nedeniyle Ankara'nın batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.
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