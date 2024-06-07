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Ankara'da devrilen reklam panosunun altında kalan 1 kişi öldü

Ankara'da devrilen reklam panosunun altında kalan 1 kişi öldü Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalan bir kadın yaşamını yitirdi.