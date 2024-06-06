Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı..

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AA & Ensonhaber

Yut genelinde etkili olan sıcak hava sonrası, akşam saatlerinde Ankara'da sağanak yağış yaşandı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yapılan uyarılar sonucu başlayan yağış sonrası kentin bazı cadde ve sokakları göle döndü..

Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü.

Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Birçok ev ve iş yerini su bastı

Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.