Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: 3 kişilik aile hayatını kaybetti

İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan üç kişilik ailenin kaybolduğu ihbarı üzerine yakınları polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi ve baba, anne ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

ÖLÜM NEDENLERİ DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ

İlk tespitlere göre, ailenin doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerine sevk edilen Başkent Doğalgaz ekipleri, binada yapılan kontrollerin ardından doğalgaz tesisatını mühürledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.