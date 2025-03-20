DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktor S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonunda S.F.H. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İddianamede; Dr. S.F.H.'nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri S.Y.'nin önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.

YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri bulunan sanığın Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Duruşmada sanık doktor ve mağdur sekreter ile taraf avukatları hazır bulundu.

"AZARLADIĞIM İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Sanık doktor S.F.H, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek tıbbi sekreterin işini düzgün yapamadığını, bu nedenle kendisini azarlamasından kaynaklı iftirada bulunduğunu ileri sürdü.

Sanık avukatı da müştekiye neden o anda tepki göstermediğini sordu.

"MÜVEKKİLİM YURT DIŞINDA ÇALIŞACAK"

Sanık avukatı, müvekkilinin yurt dışında doktorluk yapacağını belirterek hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki S.Y. ise şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK"

S.Y.'nin avukatı Meltem Banko, doktorun yurt dışında çalışma talebine tepki göstererek şunları söyledi:

Sanığın avukatının savunmalarında ve son taleplerinde doktorun yurt dışında doktorluk yapacağı, bu yüzden adli kontrol kararının kaldırılması gerektiği gibi söylemler yer alıyordu; biz tabii şok içerisinde kaldık.



Böylesine ciddi bir suçla karşı karşıya kalan bir doktor, bütün tanık ifadeleri ve müvekkilin beyanlarına rağmen nasıl olur da yurt dışına gidip doktorluk yapacak, 'adli kontrolü kaldıralım' gibi bir beyanla bizim karşımıza çıkabilirler? Hayretler içerisinde kaldık açıkçası.

"ÇOK VAHİM BİR DURUMDAYIZ"

Doktorun ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Banko, sözlerine şöyle devam etti: