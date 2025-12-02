Ankara'da down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 204 bin TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde nisan ayında down sendromlu M.A.Y., öğretmeni S.K.O ile birlikte gittiği alışveriş merkezindeki oyun alanına alınmadı.

M.A.Y.'nin oyun alanına alınmadığı anlara ilişkin video sosyal medyada yer aldı ve birçok kişi duruma tepki gösterdi.

ÇOCUĞUN MENFAATİNİN GÖZETİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görüntüler üzerine ve Türkiye Down Sendromlular Derneği ile ailenin başvurusuyla inceleme başlattı.

İşletme, kuruma gönderdiği savunmada, olayın medyada yansıtıldığı gibi yaşanmadığını, top havuzunda 90-140 santimetre boy sınırı bulunduğunu, yetişkinlerin havuza girmesine izin verilmediğini ve çocuğun menfaatinin gözetildiğini ileri sürdü.

TİHEK İNCELEMEYİ TAMAMLADI

TİHEK kararında, çocuğun öğretmeni S.K.O. ile birlikte alışveriş merkezindeki oyun alanına gittiğini, ancak işletme personelinin çocuğun özel gereksinimli olduğunu fark edince top havuzuna girişine izin vermediği belirtildi.

Videoya da yansıyan tartışmada, görevlilerin çocuğun 'diğer çocuklara zarar verebileceğini veya zarar görebileceğini' söyleyerek içeri almadığının tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca dosya kapsamında boy ölçümü yapıldığına dair hiçbir delil bulunmadığı, oyun alanında boy sınırına ilişkin uyarı levhasının da yer almadığı belirtildi.

ÜST SINIRDAN CEZA

Kararda, çocuğun yalnızca engelliliği nedeniyle dışlanmasının ayrı tutma niteliğinde olduğu belirtilerek, "Olayda somut ve ölçülebilir bir risk değerlendirmesi yapılmadığı, personelin açıklamalarının genel varsayım ve önyargılara dayandığı anlaşılmıştır. Engelli bir çocuğun diğer çocuklardan ayrılması çocuğun üstün yararı ilkesine aykırıdır." denildi.

TİHEK, olayda engelliliğe dayalı ayrımcılık yapıldığına hükmederek işletmeye üst sınırdan 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, TİHEK’in kararını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: