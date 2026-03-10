Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a gol izni yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te Anfield Stadyumu’nda oynanacak.

GOL İZNİ YOK

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool'a karşı iki maçta da geçit vermedi.

KRİTİK KURTARIŞLARA İMZA ATTI

Liverpool'a karşı lig aşamasında oynadığı maçta isabetli 4 şutta gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta gol izni vermedi.

İngiliz devi, son 16 turu ilk maçında 1.28 xG oranı yakalasa da Uğurcan Çakır engelini aşamadı.

"İNANDIK GALİBİYETE"

Galatasaray'da Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır "İnandık burada galibiyete. Taraftarımız harikaydı, bizi çok iyi desteklediler. 1-0'da olsa galip ayrılmayı bildik. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var ve sonra Liverpool'a gideceğiz. İlk önce bu maçı unutup Başakşehir maçına hazırlanacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılıp inşallah daha sonra Liverpool'da da turu geçen taraf oluruz" dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM!"

Yaptığı 7 kurtarışla ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Bireysel olarak çok çalışıyorum. Zaten kendime güveniyordum. Ama yetenek çalışmadan olmuyor, çok çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte bu başarıları elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca Uğurcan Çakır, "Taraftarların hazırlamış olduğu koreografide futbolcular olarak duygulandık. Çok güzeldi. Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Osimhen bizim için çok önemli bir oyuncu, iyi bir insan. Her zaman takım için mücadele ediyor. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onların sayesinde böyle büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz" dedi.