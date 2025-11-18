Ankara'da drift atan sürücü kendisini uyaranları ezmeye çalıştı: Ehliyeti iptal edildi Keçiören ilçesinde otomobille sokak ortasında drift atan M.A.K.'nin kendisini uyaranları ezmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Gözaltına alınan M.A.K.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Göster Hızlı Özet Ankara'da M.A.K. adlı sürücü, sokakta drift atarken kendisini uyaranları ezmeye çalıştı.

M.A.K. gözaltına alındı ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve şüpheli adliyeye sevk edilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ankara'nın Keçiören ilçesinde M.A.K. adlı sürücü, otomobiliyle sokak ortasında drift attı. Rahatsız olan mahalleli sokağa inip, sürücüye uyarıda bulundu. KENDİSİNİ UYARANLARI EZMEYE ÇALIŞTI M.A.K., kendisini uyaranların üzerine otomobili sürüp, ezmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinden kaçan M.A.K., Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ Sürücü M.A.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve ayrıca 4 ayrı idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da servis sürücüsünden bıçaklı tehdit

Kayseri'de şarkıcı Metin Işık ile oğlunun cezası onandı

Samsun'da eşinin başına ütüyle vurup çocuklarını darbetti