İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken, otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli, fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi.
4 OTEL MÜDÜRLENDİ
Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti.
Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu.
Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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