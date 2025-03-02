İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken, otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli, fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi.

4 OTEL MÜDÜRLENDİ

Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti.

Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu.

Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor