Ankara'da gelinini öldüren sanığa takdir indirimiyle 24 yıl hapis cezası

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü.

Gözaltına alınarak tutuklanan Satılmış Demir hakkında, Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık hakkında herhangi bir tahrik veya takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"NE YAPTIĞIMI BİLEMEDİM, PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Satılmış Demir, "Ölen gelinime ait uygunsuz görüntüler gördüm. Bir anda nevrim döndü. Ne yaptığımı bilemedim, pişmanım." dedi.

Derya Demir'in oğlu O.A.D. de babasının bu olaylar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Dedem bizim başımız yanmasın diye kendini feda etti. Dedemin tahliyesini ve ev hapsini istiyorum." dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Satılmış Demir’i 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 24 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.