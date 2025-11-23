Ankara'da kaldırıma park edilen otomobil görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Ankara'da kaldırıma park edilen otomobil görme engelli vatandaşların yön bulmakta zorlanmasına neden oldu.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Eti Caddesi'nde otomobilini kaldırıma park eden sürücü, görme engelli vatandaşların güvenli geçiş yolunu kapatarak mağduriyet yaşanmasına neden oldu.
Kaldırıma bırakılan otomobil nedeniyle görme engelli vatandaşlar yön bulmalarına yardımcı olan engelli şeridini kullanamayarak yürümekte zorlandı.
Cep telefonuyla kaydedilen olaya vatandaşlardan büyük tepki geldi.
993 LİRA CEZA
Yaşanan olayın ardından kaldırıma park eden sürücüye 993 lira idari para cezası uygulandı.
Trafik ekipleri benzer durumların önüne geçilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunarak bu tür olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.