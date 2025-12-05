Ankara'da kendisini polis olarak tanıttığı kadını 6 milyon lira dolandırdı: Tutuklandı Ankara'da kendisini polis olarak tanıttığı kadının 6 milyon TL dolayındaki ziynet eşyasını alan dolandırıcı V.E.M., kiraladığı ticari taksi ile kaçarken Aksaray’da yakalandı. 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Ankara'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı V.E.M., bir kadından 6 milyon TL değerinde ziynet eşyası aldı.

Şüpheli, dolandırıcılığın ardından Aksaray'da yakalanarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Ele geçirilen 100 altın ve 18 bilezik mağdura iade edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp A.G.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 6 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK Telefonla aradığı mağdura ‘Adınız terör soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı operasyonda kullanacağız’ diyerek inandıran şüpheli, kadının 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmada polis, isminin V.E.M. olduğunu belirlediği şüphelinin, Ankara’da kullandığı ticari taksinin kamera kayıtlarını inceleyerek A.G. ile buluştuğu anları da tespit etti. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: 100 ALTIN VE 18 BİLEZİK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Yapılan araştırmada şüphelinin, ziynet eşyalarını aldıktan Şanlıurfa’ya kaçmak üzere yola çıktığını belirlendi. Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, Aksaray’da düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı V.E.M., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Osmaniye’de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

